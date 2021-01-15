Пресненский суд Москвы арестовал видеооператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского

Его обвиняют в призывах к экстремизму в интернете за публикации комментариев, посвященных самоубийству нижегородского журналиста Ирины Славиной. Ранее в квартире Зеленского прошел обыск, следователи забрали у него ноутбук и телефон. Вину Зеленский не признает. Российские власти считают ФБК иностранным агентом.
2021-01-15T19:33:23+03:00
2021-01-15T19:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 15 января 2021
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