Пресненский суд Москвы арестовал видеооператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского

Его обвиняют в призывах к экстремизму в интернете за публикации комментариев, посвященных самоубийству нижегородского журналиста Ирины Славиной. Ранее в квартире Зеленского прошел обыск, следователи забрали у него ноутбук и телефон. Вину Зеленский не признает. Российские власти считают ФБК иностранным агентом.