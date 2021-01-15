Прокуратура Москвы говорит о незаконности массовых мероприятий в аэропорту «Внуково» в день возвращения Навального

Прокуратура Москвы говорит о незаконности массовых мероприятий в аэропорту «Внуково» в день возвращения Алексея Навального. По данным ведомства, несколько человек призывали к участию в публичной акции 17 января. Этим людям вынесли предупреждение. Навальный сам объявил, что в воскресенье прилетит в Москву рейсом авиакомпании «Победа» из Германии, где несколько месяцев лечился после отравления. По сведениям интернет-издания «Открытые медиа», встречать его собираются не только сторонники и журналисты, но и политические противники и даже провокаторы. Также в тюремном ведомстве объявили, что Навальный может быть задержан по прилете.

Между тем в российских аэропорта регулярно проходят массовые встречи прилетающих, например, российских спортсменов или православные святыни. Прежде это не вызывало претензий со стороны властей и руководства аэропортов.