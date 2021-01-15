Российская компания РЕСО-Гарантия подтвердила контракт с бывшим президентом Франции Николя Саркози

Договору более полутора лет, сказали агентству РИА Новости представители страховщика. Они удивлены интересом к этому документу. Условия контракта Саркози комментировать отказались. AFP рассказало сегодня о новом деле в отношении экс-президента. Саркози подозревают в лоббировании интересов российской компании.