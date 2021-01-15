Запись предполагаемого выступления высокопоставленного белорусского силовика направлена в Конгресс США, ОБСЕ и СЕ

Об этом объявили представители белорусской оппозиции, передает агентство «Интерфакс». Пленку опубликовали бывшие сотрудники силовых структур республики. Утверждается, что выступление замминистра перед личным составом прошло еще в конце октября.

Речь идет о Николае Карпенкове – он не только является заместителем главы белорусского МВД, но и командующим внутренними войсками. А до середины ноября он возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью, сотрудники которого участвовали в разгоне протестов. Голос, который, как утверждается, может принадлежать Карпенкову, на опубликованной аудиозаписи говорит об Александре Тарайковском – первом погибшем протестующем. Его предположительно замглавы МВД называет «пьяницей и дебилом». Затем же голос, похожий на Карпенкова, говорит, что молодой человек умер от прилетевшей в грудь резиновой пули со стороны силовиков. Также на аудиозаписи говорится о возможности создать специальные «лагеря» для изоляции протестующих против президента Белоруссии Александра Лукашенко. В МВД республики эти материалы назвали поддельными, при этом напрямую оглашенные на записи планы по созданию «лагерей» для протестующих не прокомментировали.

Протесты в Белоруссии не утихают с августа прошлого года. Поводом стала объявление победителем президентских выборов Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Митинги нередко сопровождаются применением силы против протестующих.