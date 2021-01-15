Прощание с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским пройдет в воскресенье

Панихида начнется в 11 часов в Доме кино, сказали агентству ТАСС родственники режиссера. По данным источника агентства РИА Новости, Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.Режиссер скончался накануне на 72-м году жизни из-за коронавируса. До этого он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Борис Грачевский не раз удостаивался правительственных наград, в том числе премии правительства в области культуры и ордена Почета. В 2014 году он был одним из деятелей культуры, кто поддержал присоединение Крыма. Также режиссер выступал перед российскими военнослужащими в горячих точках, в том числе в Сирии.