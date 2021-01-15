Россия приложила максимум усилий для сохранения Договора по открытому небу, настаивают в министерстве иностранных дел

В ведомстве обвиняют США в том, что они запустили процесс распада договора. Москва, как подчеркивают в МИДе, предложила оставшимся государствам-участникам предоставить твердые гарантии, что они не будут передавать американским военным те данные, которые получают в ходе полетов над российской территорией. МИД России объявил сегодня о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. США покинули соглашение в конце прошлого года.
2021-01-15T18:40:21+03:00
2021-01-15T18:40:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:40, 15 января 2021
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