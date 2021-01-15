Белорусская оппозиция направляет в США, ОБСЕ и Совет Европы запись предполагаемого выступления замглавы МВД республики

В самом министерстве, как передает агентство «Интерфакс», назвали эту запись подделкой. Ранее группа бывших сотрудников силовых структур обнародовала аудио, как утверждается, выступления замминистра внутренних дел Николая Карпенкова перед личным составом. Голос на пленке говорит о применении против протестующих спецсредств и травматических пистолетов, а также о планах создать лагерь для противников президента Александра Лукашенко.