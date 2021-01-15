В Нидерландах около ста человек сообщили о побочных эффектах после вакцины Pfizer

В двух случаях это были тяжелые аллергические реакции, сыпь или отек глаз. Сообщается, что все эти люди получили медицинскую помощь и сейчас чувствуют себя нормально. Нидерланды начали вакцинацию от коронавируса 27 декабря. К середине января прививку получили около 50 тысяч человек. Ранее стало известно о том, что в Норвегии умерли как минимум 23 человека, получивших вакцину Pfizer. Власти утверждают, что все умершие были старше 80 лет и имели хронические заболевания.