В Нидерландах около ста человек сообщили о побочных эффектах после вакцины Pfizer

В двух случаях это были тяжелые аллергические реакции, сыпь или отек глаз. Сообщается, что все эти люди получили медицинскую помощь и сейчас чувствуют себя нормально. Нидерланды начали вакцинацию от коронавируса 27 декабря. К середине января прививку получили около 50 тысяч человек. Ранее стало известно о том, что в Норвегии умерли как минимум 23 человека, получивших вакцину Pfizer. Власти утверждают, что все умершие были старше 80 лет и имели хронические заболевания.
2021-01-15T18:29:43+03:00
2021-01-15T18:29:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:29, 15 января 2021
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