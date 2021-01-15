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18:29, 15 января 2021

С сегодняшнего дня в Чехии начинается вакцинация граждан старше 80 лет

Сегодня в Чехии начинает работать новая централизованная система бронирования на вакцинацию. Люди старше 80 лет могут подать заявку на сайте минздрава или по телефону. В общей сложности в Чехию поступило 9750 доз вакцин компаний Pfizer и BioNTech. Они предназначены в основном для медицинских работников и пожилых людей. Регистрация на вакцинацию медработников начнется 18 января. Напомню, необходимо вакцинировать дважды, перерыв между дозами составляет 21 день. По словам министра здравоохранения Яна Блатны, после анкетирования в системе бронирования, будут назначены 2 даты, в которые необходимо будет произвести вакцинацию. В первую очередь прививки будут делать страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилым людям, медикам, а также сотрудникам организаций, которые контактируют с большим количеством людей. Власти рассчитывают, что до конца лета прививки сделают более половины жителей страны.

Первым прививку сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, вакцина – это надежда на то, что в скором времени мир вернется к нормальной жизни.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сделал прививку от коронавируса. Он привился вакциной компании Pfizer. Президент призвал сограждан последовать его примеру. Президенту Румынии 61 год.



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