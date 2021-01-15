Financial Times: Россия столкнулась с проблемами при организации вакцинации в регионах

Россия столкнулась с проблемами при организации вакцинации в регионах. Об этом говорится в статье британского издания Financial Times.

«В то время как власти России заявляют, что разослали полтора млн доз вакцины и еще тысячи готовы к отправке, врачи и чиновники по всей стране описывают гораздо более мрачную реальность ограниченных поставок и задержек с поставками, — говорится в публикации Financial Times. Журналист Генри Фой ссылается на одного из врачей по имени Вадим, который утверждает, что в клиниках могут говорить, что использовали всю вакцины -— но на самом деле её там и не было.

Такие же вопросы есть у медиков из Екатеринбурга — четвертого по величине города России: им говорят, что вакцинируют работников здравоохранения, но доз туда не поставили и руководство больницы про это ничего не говорило.

В начале года создатель вакцины сообщил, что прививка была сделана миллиону россиян. Официальные сведения не являются общедоступными: по закону статистика вакцинации от коронавируса хранится в конфиденциальной базе данных, — пишет газета. — Но информация из отдельных регионов и показания врачей оттуда заставляют предположить, что в России вакцинировано гораздо меньше людей, чем предполагалось. К примеру, дата-аналитики утверждают, что если поверить в то, что так много россиян получили вакцины, все равно остается одна проблема -— непонятно, кто эти люди.

Региональные врачи также выразили недовольство серией заявлений Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который финансировал разработки вакцины «Спутник V» и управляет ее экспортными продажами, по поводу обещаний поставить миллионы доз в такие страны, как Сербия, Бразилия и Боливия, в то время как больницы за пределами Москвы остаются без нее. К примеру, в Красноярском крае получили чуть более 6 тысяч дозы, то есть, по одной на каждого 450 жителя, Ленинградская область по одной на каждого 395 жителей. И получается, что всего в области шесть медучреждений, предлагающих вакцинацию — а в Москве их 100», — констатирует газета. Перевод по сайту Inopressa.ru.

На этом фоне экономическое агентство Bloomberg пишет, что Китай рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных направлений для поставки вакцины CanSino своей разработки. Она находится на одной из финальных стадий тестирования, испытания прошли в Пакистане и показали свою эффективность.

Агентство Reuters приводит результаты опроса, согласно которому люди по всему миру высказываются в поддержку вакцинации. Но при этом, они гораздо меньше доверяют вакцинам из России и Китая. Больше всего противников вакцинации во Франции — там их 48 процентов.