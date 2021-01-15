С 18 января все российские школы возобновят очный формат обучения, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов

По его мнению, сейчас ситуация с распространением коронавируса позволяет это сделать. Кравцов добавил, что некоторые регионы, напротив, переходят на дистанционное обучение – по другим причинам, не связанным с пандемией, в частности, из-за экстремальных морозов.

Между тем, независимый демограф Алексей Ракша предупреждает, что возвращение школьников к очной форме обучения может ухудшить статистику по заболеваемости в Москве. Снижение числа заболевших во время праздников Ракша связал с тем, что многие россияне в эти дни не выходили из дома.

В Москве с 20 января заработают выездные пункты вакцинации против коронавируса, — сообщает мэрия. Привиться можно будет, в том числе, в нескольких торговых центрах, в частности, в ГУМе. Прививка будет бесплатной.