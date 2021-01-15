Аэропорт «Внуково», куда 17 января должен прилететь из Германии Алексей Навальный, запретил журналистам вести съемку

Это объясняют антикоронавирусными мерами. Ответ пресс-службы Внуково опубликовал телеканал «Дождь». При этом пресс-служба заверила, что видео пассажиров рейса из Берлина будет предоставлено. Редакция издания Sota Vision заявила, что намерена вести трансляцию из «Внуково» вне зависимости от готовности аэропорта сотрудничать с журналистами.

На этом фоне ряд противников оппозиционера собираются организовать во «Внуково» свои акции. Съемку прибытия Навального в администрации аэропорта «Внуково» считают массовым мероприятием, которое невозможно из-за ситуации с коронавирусом. По крайней мере, это следует из ответа пресс-службы воздушной гавани телеканалу «Дождь». При этом телеканал отмечает, что представители «Внуково» два дня не отвечали на запросы журналистов.

Вместе с тем, несмотря на позицию аэропорта по организации съемки прибытия Навального, сторонники писателя Захара Прилепина и члены его партии «За правду» намерены провести во «Внуково» свою акцию. На сайте политической силы размещен призыв собраться в зоне прилета и вручить Навальному письменное предупреждение о недопустимости, как там выразились, «подрыва конституционного строя» со стороны оппозиционера. При этом не уточняется, что именно сторонники Прилепина будут расценивать как такой подрыв. Лишь отмечается, что если такие попытки будут, то представители партии будут требовать выдворения Навального из России.

Встретить политика во «Внуково», как пишет интернет-издание «Открытые медиа», хотят и члены группировки SERB. Ее лидер Гоша Тарасевич утверждает, что представители группировки планируют принести на встречу с Навальным торты и зеленку. Около 3,5 лет назад жидкостью на ее основе плеснул в оппозиционера один из членов SERB, после чего Навальному пришлось делать операцию на глазах.

Сами сторонники политика также создали мероприятие в Фейсбуке под названием «Встречаем Навального». Из данных соцсети следует, что около 2 тысяч человек выразили готовность приехать в воскресенье в аэропорт «Внуково». При этом накануне Навальный утверждал, что в одном из столичных институтов студентам предложили по одной тысяче рублей за то, чтобы они также прибыли во «Внуково» и «создали толпу». О каком ВУЗе идет речь, не уточняется.

Между тем в среду стало известно о том, что Навального объявили в розыск на фоне требования ФСИН заменить политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве даже пообещали принять меры по задержанию оппозиционера.

Навальный с конца августа находится в Германии, куда его доставили на лечение из Омска. По версии лабораторий трех стран, а также ОЗХО, политика в России отравили ядом из группы «Новичок». Москва это отрицает.

Алексей Навальный прибыл в Берлин. Из столицы ФРГ он собирается в воскресенье вылететь в Москву. Таблоид «Бильд» опубликовал несколько фотографий прибытия Алексея Навального и его жены Юлии на главный вокзал Берлина. Именно здесь незадолго до полуночи остановился скоростной поезд из Фрейбурга. Сотрудники Федерального ведомства по борьбе с уголовными преступлениями сопровождали российского оппозиционера. Затем Навального и его жену на двух лимузинах перевезли в засекреченное безопасное место пребывания.

Навальный проводил реабилитационный период в местечке Ибах, расположенном на юге Германии в земле Баден-Вюртемберг. Бургомистр района Гельмут Кайзер рассказал немецкому агентству dpa, что политик проживал в квартире для туристов с хорошим оснащением. Наряду с интенсивными занятиями кроссом и частыми прогулками по живописной местности Навальный также общался с жителями деревни, рассказал Кайзер. Российский политик поблагодарил бургомистра и подчеркнул, что Ибах стал местом, где он хорошо отдохнул и о котором будет всегда вспоминать.

Представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер от имени канцлера выразила удовлетворение тем, что Навальный очевидно выздоровел и хорошо отдохнул в Германии после попытки отравления, которая была предпринята в России. Ранее Ангела Меркель отметила, что оппозиционный политик находится в ФРГ по ее приглашению.

В воскресенье Навальный собирается вылететь в Москву. Вечерний рейс авиакомпании «Победа» должен быть выполнен в плановом порядке. В 19 часов 20 минут московского времени в воскресенье самолет должен совершить посадку в российской столице.