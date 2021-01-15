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18:09, 15 января 2021

Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу

Как отмечается в заявлении МИДа, выход США из этого договора нарушил баланс интересов государств-участников. На Смоленской площади подчеркивают, что Москва выдвигала конкретные предложения по сохранению договора, но не получила поддержки со стороны союзников США. Как говорят в МИДе, в России не надеются, что при новой американской администрации США вернутся в договор.

Российско-американские отношения сейчас переживают глубокий кризис, — заявила ранее официальный представитель министерства Мария Захарова. По словам Захаровой, Москва рассчитывает на то, что новая американская администрация будет готова сотрудничать с Россией в сфере контроля над вооружениями.

Но вернемся к Договору по открытому небу. Россия и США до недавних пор были его главными участниками. Договор об открытом небе был подписан в Хельсинки в марте 1992 года. Участниками соглашения в итоге стали 34 страны, включая США и Россию. Оно позволяет государствам облетать территории друг друга, проверять дислокацию воинских частей, техники и военных объектов. На самолетах установлена специальная аппаратура, маршруты полетов заранее согласованы. Это, по сути, полет самолета-разведчика, который одна страна позволяет совершить другой. Многие годы договор, инициаторами которого были США, помогал наряду с другими соглашениями обеспечить стабильность в мире. Автором концепции открытого неба считают 34-го президента страны Дуайта Эйзенхауэра, впрочем, в середине прошлого века, во время его руководства страной, идея не была реализована. К ней вернулись в конце 80-х, когда США и СССР решили прекратить холодную войну. Переговоры шли два года. Соглашение было подписано при первом президенте России Борисе Ельцине, а ратифицировано уже при Владимире Путине в 2001. США последние годы обвиняли Москву в нарушении условий договора и ограничении возможности пролёта над определёнными территориями. В частности, над Калининградом, а также вдоль границ с самопровозглашёнными Абхазией и Южной Осетией. Москва жаловалась на ограничения со стороны США. При этом в августе 2017 российский самолёт пролетел над Капитолием, Пентагоном, Белым домом, штаб-квартирой ЦРУ и рядом других гособъектов. Американские власти сказали, что согласовали полет в рамках Договора об открытом небе. Критика в адрес Москвы нарастала. Весной прошлого года Дональд Трамп объявил о намерении страны выйти из соглашения. США вышли из договора в ноябре прошлого года. В Москве все претензии Вашингтона отрицали и обвиняли Штаты в нарушении условий соглашения.

Грузия также считает, что Москва неоднократно нарушала Договор об открытом небе, в том числе в отношении Абхазии и Южной Осетии. Москва неоднократно отвергала претензии в свой адрес, заявляя, что в США искали повод избавиться от еще одного договора, накладывающего обязательства в сфере контроля над вооружениями, — пишет сегодняшний «Коммерсантъ». Издание также рассказывает о позиции европейских стран.

Россию, судя по заявлениям официальных лиц, такая позиция не устроила. Президент России Владимир Путин заявил, что беспокоится за безопасность страны после выхода США из Договора по открытому небу. Он говорил об этом на декабрьской пресс-конференции, отвечая на вопрос британского журналиста.

России ничего не угрожает при выходе из Договора по открытому нему. В этом уверен первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В то же время Джабаров отметил, что договор повышал доверие между странами.

Договор по открытому небу теряет смысл после выхода ключевых участников, — считает военный обозреватель Александр Гольц. По его оценке, Россия в этой ситуации оказывается в худшем положении.

Сообщается, что процедура выхода России из Договора по открытому небу займет около шести месяцев, в течение которых страны-участницы смогут совершать наблюдательные полеты над российской территорией.



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