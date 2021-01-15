В Германии планируют открыть тюрьму для нарушителей карантина

О решении создать такой специальный центр объявили власти федеральной земли Саксония. Под эти цели передали здание пункта по содержанию беженцев, пишет газета Bild. Территорию центра планируют огородить, охранять его будет полиция. Сначала нарушители карантина будут получать предупреждение, потом – штраф, и только потом по решению суда их могут отправлять в центр содержания. За две недели до Нового года в ФРГ ужесточили карантинные меры. Не исключено, что власти введут новые ограничения.