Американская компания Pfizer временно сократит поставки вакцины от коронавируса в ЕС

Это связано с необходимостью нарастить производственные мощности, пишет британская газета The Guardian. Временное сокращение коснется всех европейских стран. В то же время, как отмечает издание, пока точно неясно, сколько уйдет времени на то, чтобы Pfizer вернулась к максимальному уровню производства. Решение о сокращении поставок появилось на фоне сообщений о смерти нескольких человек, которые сделали укол препаратом от Pfizer. Больше всего, по официальным данным, скончалось в Норвегии – 23 человека.