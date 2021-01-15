Американская компания Pfizer временно сократит поставки вакцины от коронавируса в ЕС

Это связано с необходимостью нарастить производственные мощности, пишет британская газета The Guardian. Временное сокращение коснется всех европейских стран. В то же время, как отмечает издание, пока точно неясно, сколько уйдет времени на то, чтобы Pfizer вернулась к максимальному уровню производства. Решение о сокращении поставок появилось на фоне сообщений о смерти нескольких человек, которые сделали укол препаратом от Pfizer. Больше всего, по официальным данным, скончалось в Норвегии – 23 человека.
2021-01-15T17:32:24+03:00
2021-01-15T17:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 15 января 2021
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