Гольц:РФ получит тактическое преимущество, но проиграет в стратегическом плане от выхода из договора по открытому небу

Россия получит тактическое преимущество, но проиграет в стратегическом плане от выхода из договора по открытому небу. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

«На первый взгляд может показаться, что Россия не пострадала, потому что в тактическом смысле, если меть в виду возможность повторения операции 2014 года по присоединению Крыма или секретной войны в Донбассе, этот отказ от договора позволяет, уже ничем себя не ограничивая, вести некие военные приготовления», — сказал он.

Вместе с тем А.Гольц отметил, что «в стратегическом плане Россия проиграет, потому что соотношение сил в Европе не в ее пользу». «Выход из договора означает, что возможность ложных интерпретаций каких-либо действий вооруженных сил той или иной страны возрастает. Значит, возрастает возможность и всякого рода инцидентов», — пояснил эксперт.

А.Гольц также обратил внимание, что с выходом России и США из договора по открытому небу это соглашение «перестает существовать, потому что теряет смысл». «Его смысл заключался в том, что он позволял обнаружить настораживающую военную деятельность сторон на раннем этапе. С выходом сначала США, а потом и России из договора по открытому небу, остается некого контролировать», — заключил он.