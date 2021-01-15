В правительстве Японии впервые допустили перенос летней Олимпиады в Токио

Этого не исключил министр по делам административной реформы Таро Коно. Ранее официальные лица Японии говорили о намерении провести Игры в конце лета, несмотря на пандемию. По данным агентства «Интерфакс», власти уже потратили на организацию Олимпиады 25 миллиардов долларов.