В правительстве Японии впервые допустили перенос летней Олимпиады в Токио

Этого не исключил министр по делам административной реформы Таро Коно. Ранее официальные лица Японии говорили о намерении провести Игры в конце лета, несмотря на пандемию. По данным агентства «Интерфакс», власти уже потратили на организацию Олимпиады 25 миллиардов долларов.
2021-01-15T17:05:36+03:00
2021-01-15T17:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 15 января 2021
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