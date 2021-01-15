Памятник могут установить в ЦАР на месте убийства Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко

С такой инициативой выступил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с российскими наемниками, действующими в этом государстве. Согласно расследованию Центра «Досье», именно наемники могу быть причастны к убийству журналистов.

Бывший владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев считает, что к словам и действиям Пригожина нельзя относиться серьезно.

Съемочная группа Орхана Джемаля была убита в Центральной Африке 30 июля 2018 года. Журналисты планировали снять документальный фильм о российских наемниках из ЧВК «Вагнера». Следственный комитет России считает основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными боевиками.