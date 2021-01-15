Группа бывших белорусских силовиков опубликовала аудиозапись выступления предположительно замглавы МВД Карпенкова

Группа бывших белорусских силовиков опубликовала аудиозапись выступления предположительно замглавы МВД Николая Карпенкова. На пленке человек с голосом, похожим на голос высокопоставленного сотрудника белорусского силового ведомства говорит о применении спецсредств по отношению к участникам акции протеста, а также о возможности создать «лагерь» для изоляции противников Александра Лукашенко. По некоторым данным, запись была сделана в конце октября. В МВД Белоруссии сказали агентству «Интерфакс», что считают запись подделкой.