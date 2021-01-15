Группа бывших белорусских силовиков опубликовала аудиозапись выступления предположительно замглавы МВД Карпенкова

Группа бывших белорусских силовиков опубликовала аудиозапись выступления предположительно замглавы МВД Николая Карпенкова. На пленке человек с голосом, похожим на голос высокопоставленного сотрудника белорусского силового ведомства говорит о применении спецсредств по отношению к участникам акции протеста, а также о возможности создать «лагерь» для изоляции противников Александра Лукашенко. По некоторым данным, запись была сделана в конце октября. В МВД Белоруссии сказали агентству «Интерфакс», что считают запись подделкой.
2021-01-15T17:03:57+03:00
2021-01-15T17:03:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 15 января 2021
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