Московские власти не исключают новой волны заражений коронавирусом

Это связано с прошедшими новогодними праздниками, сказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Сейчас, по ее словам, ситуация с инфекцией в городе стабильная. Она добавила, что со среды в городе заработают выездные пункты вакцинации от коронавируса.