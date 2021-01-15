Московские власти не исключают новой волны заражений коронавирусом

Это связано с прошедшими новогодними праздниками, сказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Сейчас, по ее словам, ситуация с инфекцией в городе стабильная. Она добавила, что со среды в городе заработают выездные пункты вакцинации от коронавируса.
2021-01-15T17:03:13+03:00
2021-01-15T17:03:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 15 января 2021
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