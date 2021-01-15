Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу, рассказали в МИДе

Для этого необходимо принять соответствующий федеральный закон, пояснили агентству ТАСС во внешнеполитическом ведомстве. Сроки этой процедуры пока неизвестны. В Совете Федерации в свою очередь пояснили, что для выхода России из договора может потребоваться денонсация.

При выходе ключевых участников Договор по открытому небу теряет смысл, сказал «Эху Москвы» военный обозреватель Александр Гольц. По его словам, Россия в данной ситуации оказывается в худшем положении.

Россия ратифицировала договор почти 20 лет назад. Это соглашение, участниками которого являются более 30 стран, позволяет совершать инспекционные полеты над территорией друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Решение о выходе в МИДе России объяснили тем, что еще в конце прошлого года из договора вышли США.

