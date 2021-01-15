Футбольный клуб «Ахмат» заблокировали на видеосервисе Youtube

Ранее команду внесли в санкционные списки США. Кроме того, интернет-сервис заблокировал канал организации по проведению боев смешанного стиля ACA, которая также была внесена в американский «черный список», передает агентство ТАСС. Ранее Минфин США также внес в санкционный список Фонд Ахмата Кадырова, компанию «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест». Также США ввели санкции против ряда действующих и бывших чеченских силовиков и чиновников.
2021-01-15T16:36:27+03:00
2021-01-15T16:36:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 15 января 2021
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