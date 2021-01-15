Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за скандала с детскими пособиями

Как передает местный телеканал NOS, премьер-министр Марк Рютте в ближайшее время подаст соответствующее прошение королю. Скандал разгорелся в конце прошлого года, когда парламентское расследование установило, что многие родители в королевстве были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Вина за ситуацию возлагается на министров, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли семьям в крайне сложном финансовом положении.