Заявку на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса подана в России

Препарат разработал центр им.Чумакова, вторая фаза испытаний практически завершена, рассказали агентству «Интерфакс» источники на фармацевтическом рынке. В Роспотребнадзоре не исключали, что регистрационное удостоверение могут выдать уже в ближайшие дни. В самом центре Чумакова эту информацию пока не комментировали. Их вакцина, в отличие от большинства созданных в мире препаратов, содержит в себе цельный, но убитый вирус. Сейчас в России идет вакцинация препаратом «Спутник V» от центра Гамалеи.