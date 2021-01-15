Руководство аэропорта «Внуково» не разрешило журналистам вести съемку прибытия политика Алексея Навального

Ответ пресс-службы аэропорта получили телеканал «Дождь» и интернет-издание Sota Vision. Администрация «Внуково», как следует из документа, посчитала организацию съемки массовым мероприятием, которые не разрешается проводить из-за эпидемии коронавируса. Навальный планирует вернуться в Россию в это воскресенье рейсом авиакомпании «Победа». Накануне управление тюремного ведомства по Москве предупредило, что его сотрудники могут задержать одного из главных критиков Кремля до заседания суда, где будет рассматриваться вопрос о замене условного наказания Навальному по делу «Ив Роше» на реальное. Адвокаты политика пояснили, что задержан он может быть не больше чем на 48 часов. Само заседание должно пройти в конце января.