Руководство аэропорта «Внуково» не разрешило журналистам вести съемку прибытия политика Алексея Навального

Ответ пресс-службы аэропорта получили телеканал «Дождь» и интернет-издание Sota Vision. Администрация «Внуково», как следует из документа, посчитала организацию съемки массовым мероприятием, которые не разрешается проводить из-за эпидемии коронавируса. Навальный планирует вернуться в Россию в это воскресенье рейсом авиакомпании «Победа». Накануне управление тюремного ведомства по Москве предупредило, что его сотрудники могут задержать одного из главных критиков Кремля до заседания суда, где будет рассматриваться вопрос о замене условного наказания Навальному по делу «Ив Роше» на реальное. Адвокаты политика пояснили, что задержан он может быть не больше чем на 48 часов. Само заседание должно пройти в конце января.
2021-01-15T16:35:25+03:00
2021-01-15T16:35:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 15 января 2021
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