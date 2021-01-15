Россия выходит из Договора по открытому небу

О начале соответствующей процедуры объявил сегодня МИД страны. Это соглашение, участниками которого являются более 30 стран, позволяет совершать инспекционные полеты над территорией друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Россия ратифицировала договор почти 20 лет назад. Решение о выходе во внешнеполитическом ведомстве объяснили тем, что еще в конце прошлого года из договора вышли США. При этом в МИДе заверили, что не допустят роста напряженности в связи с распадом договора, передает агентство ТАСС.