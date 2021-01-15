Один человек пострадал, семеро спасены при пожаре в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, — сообщает МЧС. По данным экстренных служб, один пострадавший в тяжелом состоянии, среди спасенных есть ребенок. Пожар произошел в квартире на 12 этаже на площади 50 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировано.
2021-01-15T16:06:54+03:00
2021-01-15T16:06:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 15 января 2021
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