Один человек пострадал, семеро спасены при пожаре в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, — сообщает МЧС. По данным экстренных служб, один пострадавший в тяжелом состоянии, среди спасенных есть ребенок. Пожар произошел в квартире на 12 этаже на площади 50 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировано.