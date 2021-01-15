Бывший президент Франции Николя Саркози стал фигурантом еще одного уголовного дела о злоупотреблении влиянием

Прокуратура Пятой республики подозревает его в получении крупной суммы средств от российской страховой компании «РЕСО Гарантия».

Речь идет об эпизоде, когда Саркози оказывал «РЕСО Гарантии» консультационные услуги, передает агентство France Press со ссылкой на данные расследования. Как утверждается, в 2019 году бывший французский президент получил от российской компании 3 млн евро. При этом другие детали расследования пока не уточняются. Вместе с тем Саркози на родине уже является фигурантом еще нескольких уголовных дел. Так, французская прокуратура обвиняет бывшего политика в попытке подкупа прокурора, чтобы получить данные о расследовании дела о финансировании его предвыборной компании. По основному разбирательству несколько лет назад Саркози был оправдан, однако по новым обвинениям ему грозит до 4 лет заключения. Приговор может быть вынесен уже в марте. Другое уголовное дело вновь связано с финансированием предвыборной кампании Саркози, но на этот раз – режимом бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сам Саркози свою вину отрицает.

Николя Саркози являлся президентом Франции с 2007 по 2012 год, он не смог переизбраться на второй срок.