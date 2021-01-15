Бизнесмен Евгений Пригожин предложил за свой счет установить памятник на месте убийства журналистов в ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил за свой счет установить памятник на месте убийства журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике. Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», об этом говорится в письме Пригожина министру культуры ЦАР. По версии Пригожина, этот памятник всем жертвам вооруженного конфликта в Центральноафриканской республике призван стать символом победы с бандитами и обозначить помощь России в приближении этой победы.

Съемочная группа Орхана Джемаля была убита в Центральной Африке 30 июля 2018 года. Журналисты хотели снять документальный фильм о российских наемниках из ЧВК «Вагнера», которую связывают с Пригожиным.

Издевательством и оскорблением называет идею Пригожина об установке памятника вдова Орхана Джемаля Ирина Гордиенко. Гордиенко заметила, что представители Пригожина не обсуждали с родственниками возможность установки памятника.