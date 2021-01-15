Аэропорт «Внуково», куда 17 января должен прилететь из Германии Алексей Навальный, запретил журналистам вести съемку

Это объясняют антикоронавирусными мерами. Ответ пресс-службы Внуково опубликовал телеканал «Дождь». При этом пресс-служба заверила, что видео пассажиров рейса из Берлина будет предоставлено. Редакция издания Sota Vision заявила, что намерена вести трансляцию из «Внуково» вне зависимости от готовности аэропорта сотрудничать с журналистами.
2021-01-15T16:03:50+03:00
2021-01-15T16:03:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 15 января 2021
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