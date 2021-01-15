Российские власти начали процедуру выхода страны из Договора по открытому небу, — сообщает министерство иностранных дел. Как подчеркивается в заявлении, в ноябре США под надуманным предлогом вышли из Договора и роль этого документа была подорвана.

Россия беспокоится за свою безопасность после выхода США из Договора по открытому небу, — говорил на декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. В нем участвуют 34 страны. Они могут проводить инспекционные полеты над территорией друг друга.