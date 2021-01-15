Актер театра Олега Табакова, заслуженный артист России Александр Воробьев умер на 59 году жизни, — сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Воробьев был занят во многих популярных спектаклях, среди которых «Матросская тишина», «Страсти по Бумбарашу», «Рассказ о счастливой Москве». В театре уточнили, что артист скончался после продолжительной болезни, это был не коронавирус.
2021-01-15T15:33:49+03:00
2021-01-15T15:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 15 января 2021