Против бывшего президента Франции Николя Саркози возбуждено еще одно уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, — сообщает France Press. По данным французских властей, Саркози принимал деньги от российской компании РЕСО Гарантия. Речь идет о трех миллионах евро, которые, по данным расследования, Саркози получил в 2019 году – уже после того, как покинул Елисейский дворец.