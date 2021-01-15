Против бывшего президента Франции Николя Саркози возбуждено еще одно уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, — сообщает France Press. По данным французских властей, Саркози принимал деньги от российской компании РЕСО Гарантия. Речь идет о трех миллионах евро, которые, по данным расследования, Саркози получил в 2019 году – уже после того, как покинул Елисейский дворец.
2021-01-15T15:33:29+03:00
2021-01-15T15:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 15 января 2021
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