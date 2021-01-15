Сын директора Эрмитажа может стать вице-губернатором Петербурга по культуре

Кандидатуру Бориса Пиотровского направили на согласование депутатам заксобрания города.

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит вопрос о назначении Бориса Пиотровского в ближайшую среду. Он может занять кресло вице-губернатора, которое освобождает Владимир Кириллов. Его ждёт пост руководителя музея городской истории в Петропавловской крепости. Директор этой организации Александр Калякин накануне подал в отставку с должности, на которой получал зарплату почти полмиллиона рублей в месяц. Напомним, Пиотровский более года работает заместителем главы профильного комитета Смольного. Сейчас в ведении вице-губернатора Петербурга по культуре находятся также комитет по природопользованию и управление по садоводству и огородничеству. Однако судя по официальному сообщению, Пиотровский на новом посту будет курировать лишь культуру и спорт.

Депутаты заксобрания также рассмотрят кандидатуру на пост вице-губернатора по энергетике и тарифам. На эту должность глава региона просит согласовать советника Сергея Дрегваля.