Суд отклонил иск к Собянину из-за указа, который требует от работодателей собирать данные о сотрудниках на удалёнке

В Москве суд отклонил иск к Сергею Собянину из-за указа, который требует от работодателей собирать данные о сотрудниках, переведённых на удалённый режим работы.

Иск подала организация Роскомсвобода. Его представители и юристы настаивают: требования Сергея Собянина нарушают права и интересы работников и трудовое законодательство. Напомню, в октябре столичные власти из-за ситуации с коронавирусом обязали работодателей предоставлять номера мобильных телефонов, электронных проездных, социальных карт сотрудников на удалёнке, и номера их автомобилей. В случае отказа грозили штрафами от ста тысяч рублей для компаний. В мэрии уверяют, что по номеру телефона или машины нельзя установить владельца. Целью указа, как поясняли в суде ответчики, была не идентификация тех, кого перевели на дистанционную работу, а контроль и координация усилий по борьбе с инфекцией. Мосгорсуд иск отклонил. Решение будет обжаловано, пообещал юрист Саркис Дарбинян. Он сказал газете РБК, что до сих пор неясно насколько мера была обоснованна и для чего сведения нужны властям. Опасения юриста вызывает то что собранные мэрией данные, по словам ее представителя, могут хранить вечно и даже передавать третьим лицам.

В правительстве Москвы уверяют, что ограничительные меры носят временный характер и соответствуют опыту ведущих стран мира.