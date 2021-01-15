МИД России объявил о начале процедуры выхода Российской Федерации из Договора по открытому небу

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, выход США из Договора нанес ему серьезный ущерб и нарушил баланс интересов государств-участников. На Смоленской площади подчеркнули, что Москва выдвигала конкретные предложения по сохранению Договора, но не получила поддержки со стороны союзников США.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он позволяет 33 странам-участницам осуществлять инспекционные полеты над территорией друг друга.



В МИД России считают, что российско-американские отношения сейчас переживают глубокий кризис. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. По словам Захаровой, Москва рассчитывает на то, что новая администрация США будет готова сотрудничать с Россией в сфере контроля над вооружением.