Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября

Южнокорейский режиссер, лауреат «Оскара» Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября, — сообщили организаторы смотра. Пон Чжун Хо известен зрителям по фильму «Паразиты», за который получил многочисленные награды, в том числе, гран-при Каннского кинофестиваля, «Золотой глобус», премии BAFTA и Гильдии киноактеров США.
2021-01-15T14:35:08+03:00
2021-01-15T14:35:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 15 января 2021
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