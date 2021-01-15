Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября

Южнокорейский режиссер, лауреат «Оскара» Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября, — сообщили организаторы смотра. Пон Чжун Хо известен зрителям по фильму «Паразиты», за который получил многочисленные награды, в том числе, гран-при Каннского кинофестиваля, «Золотой глобус», премии BAFTA и Гильдии киноактеров США.