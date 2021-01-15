Полиция Великобритании лишилась 150 тысяч записей из базы данных о потенциальных нарушителях в результате сбоя

Полиция Великобритании лишилась 150 тысяч записей из базы данных о потенциальных нарушителях в результате компьютерного сбоя, — сообщает газета Times. По ее данным, ошибка привела к удалению отпечатков пальцев, образцов ДНК и сведений о тысячах арестованных. Эксперты исключают возможность того, что причиной сбоя могли стать действия хакеров.