Джо Байден представил план по стимулированию экономики в условиях пандемии почти на 2 триллиона долларов

Избранный президент США Джо Байден, который вступает в должность 20 января, представил план по стимулированию экономики в условиях пандемии почти на 2 триллиона долларов, — сообщает Reuters. Почти половину предлагается направить на прямую помощь американцам. Байден считает, что гражданам США нужно выплатить по 1400 долларов кроме тех 600, которые уже одобрил Конгресс.
2021-01-15T14:34:12+03:00
2021-01-15T14:44:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 15 января 2021
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