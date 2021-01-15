Московский городской суд отклонил иск организации «Роскомсвобода» к мэрии из-за сбора данных о сотрудниках на удаленке

Московский городской суд отклонил иск организации «Роскомсвобода» к мэрии Москвы и мэру Собянину из-за сбора данных о сотрудниках на удаленке. Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян заявил РБК, что не удивлен решением суда и планирует обжаловать его. В иске отмечается, что требование о передаче данных нарушает права и интересы граждан, а также трудовое законодательство. Кроме того, отметил Дарбинян, со слов представителя мэрии Москвы, эти данные могут храниться вечно, обрабатываться любым способом, в том числе, передаваться третьим лицам.