Россия начинает процедуру выхода из Договора по открытому небу, — объявил российский МИД. На Смоленской площади отметили, что 22 ноября прошлого года США вышли из Договора под надуманным предлогом, тем самым, считают в Москве, существенно нарушен баланс интересов других стран-участников и подорвана роль договора, как инструмента укрепления доверия и безопасности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и давал возможность участникам в ходе наблюдательных полетов собирать информацию о вооруженных силах и военной деятельности друг друга.