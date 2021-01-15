Власти Германии выдали новое разрешение на строительство газопровода «Северный Поток 2»

Ранее из-за введения санкций со стороны США эти работы были приостановлены.

Трубопровод Северный поток 2 планировали достроить в конце 2019 года, затем, после угрозы санкций США, некоторые компании от проекта отказались и Россия взялась за работы сама, — напоминает портал RND. Ей в этом помог Специальный фонд, который создали власти земли Мекленбург-Передняя Померания — официально он занимается охраной климата, но главная цель, как утверждает издание — это участие в Северном потоке, чтобы нейтрализовать санкции.

Власти США, как пишет Süddeutsche Zeitung, видят много причин для скепсиса". Это и «нехватка прозрачности» и «почти полностью российское финансирование». Что доказывает: в проекте «Северный поток-2» речь идет не только об экономике. Он, по мнению журналистов издания, призван расколоть Европу и воспрепятствовать энергетической диверсификации. Говорить здесь еще и о защите окружающей среды значит «плевать в лицо многим немецким экологическим организациям, не признающим «Северный поток-2», — конец цитаты по сайту Inopressa.ru.

Немецкая Tageszeitung пишет, что несмотря на новое разрешение на строительство, работы пока не возобновят. Причиной являются технические проблемы, о которых сообщает оператор проекта.