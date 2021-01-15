В Москве за минувшие сутки скончался 81 человек с подтвержденным коронавирусом

Это максимальный показатель с начала пандемии.

Умер основатель и художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ему был 71 год.

Отец Бориса Грачевского был культработником – из-за этого будущий драматург довольно рано узнал, что такое сцена. В 6 лет – первый выход на сцену, в 10 – первый поставленный танец, в 11 – новогодний утренник. Правда, окончил Грачевский сначала вовсе не театральный или режиссерский институт, а механический техникум в Подмосковье по специальности токаря. В 19 он попал на Киностудию имени Горького грузчиком, но затем стал там администратором. «Ералаш» Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом основал в 1974 году – и с тех пор почти полвека был сначала директором, а затем и художественным руководителем юмористического киножурнала. Через «Ералаш» Грачевского прошли сотни детей, но снимались там и звезды первой величины: Евгений Моргунов, Геннадий Хазанов, Татьяна Пельтцер, Михаил Пуговкин – и это далеко не полный список. Детским киножурналом режиссер продолжал заниматься до последнего.

Помимо «Ералаша» Грачевский снял еще две картины: «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». А в апреле прошлого года режиссер в четвертый раз стал отцом: у него родился сын.

Борис Грачевский открыл для российского кино и эстрады много новых имен. При этом он старался сохранять качество «Ералаша» даже в условиях жесткой интернет-конкуренции, — сказал «Эху Москвы» телекритик Александр Мельман.

Грачевский всегда был олицетворением жизни и приглашал своих зрителей в детство, — вспоминает заслуженный артист и телеведущий Александр Олешко.

О дате и месте похорон Грачевского пока не сообщается.