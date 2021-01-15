Фонд президентских грантов объявил победителей конкурса для некоммерческих организаций

Как пишут «Ведомости», самые крупные гранты в 2021 году получат: проект Юрия Башмета «Молодые дарования России», Фонд доктора Лизы, Союз кинематографистов, Лиза Алерт и Фонд «Вера». Всего на конкурс было подано 9 тысяч заявок от НКО. На 2 тысячи победителей распределят свыше 4 миллиардов рублей. Средний размер гранта – 2 миллиона.
2021-01-15T13:37:11+03:00
2021-01-15T13:37:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:37, 15 января 2021
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