Фонд президентских грантов объявил победителей конкурса для некоммерческих организаций

Как пишут «Ведомости», самые крупные гранты в 2021 году получат: проект Юрия Башмета «Молодые дарования России», Фонд доктора Лизы, Союз кинематографистов, Лиза Алерт и Фонд «Вера». Всего на конкурс было подано 9 тысяч заявок от НКО. На 2 тысячи победителей распределят свыше 4 миллиардов рублей. Средний размер гранта – 2 миллиона.