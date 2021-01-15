Content Review: В этом году цены на сотовую связь могут вырасти на 15%

В этом году цены на сотовую связь могут вырасти на 15%, — предупреждает информационно-аналитическое агентство Content Review. По словам экспертов, главным фактором, повлиявшим на динамику доходов операторов, стала пандемия коронавируса и финансовый кризис. В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что сейчас оценивают актуальность действующих тарифов. Представители «Билайн» и «МТС» отказались от комментариев.