Content Review: В этом году цены на сотовую связь могут вырасти на 15%

В этом году цены на сотовую связь могут вырасти на 15%, — предупреждает информационно-аналитическое агентство Content Review. По словам экспертов, главным фактором, повлиявшим на динамику доходов операторов, стала пандемия коронавируса и финансовый кризис. В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что сейчас оценивают актуальность действующих тарифов. Представители «Билайн» и «МТС» отказались от комментариев.
2021-01-15T13:36:46+03:00
2021-01-15T13:36:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 15 января 2021
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