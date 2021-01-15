Все российские школы с 18 января возобновят очный формат обучения, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, исключение сделано только для школ в регионах, которые сейчас находятся на карантине из-за коронавируса. Кравцов подчеркнул, что информация о постоянном дистанционном обучении, которое в последнее время фигурирует в социальных сетях, не соответствует действительности.