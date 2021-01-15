Министр здравоохранения предупреждает, что вакцинированные от коронавируса должны носить маски независимо от антител

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждает, что вакцинированные от коронавируса должны носить маски вне зависимости от уровня антител. По словам министра, вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в большинстве случаев от заболевания, но вакцинированный человек может передать инфекцию тем, кто не защищен.
2021-01-15T13:34:37+03:00
2021-01-15T13:34:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 15 января 2021
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