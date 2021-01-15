С 20 января в Москве заработают выездные пункты вакцинации против коронавируса, — сообщает мэрия. Привиться можно будет, в том числе, в нескольких торговых центрах, в частности, в ГУМе. Прививка будет бесплатной. Подчеркивается, что пункты будут оснащены необходимым морозильным оборудованием для правильного хранения вакцины.