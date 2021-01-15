Петербургские активисты обнаружили свалку мусора около братской могилы погибших в Великой Отечественной войне

Фотографии помойки вдоль пути к монументу направили чиновникам.

Активисты движения «Гражданин Пушкин» пожаловались на стихийную свалку около захоронения советских воинов в Пушкинском районе Петербурга. Братскую могилу на семьсот третьем километре Московского шоссе организовали в 1944 году. В ней захоронили более шестисот воинов, которые погибли в этой местности с начала войны. На месте погребения стоит гранитный монумент, у подножия которого разместили плиты с именами бойцов. А по дороге к памятнику неизвестные устроили свалку. На фотографиях, которые активисты разместили на странице в соцсети «Вконтакте», неподалёку от захоронения видны горы строительного мусора, доски и сломанная мебель. Жалобы уже направили в комитеты Смольного по охране памятников, по природопользованию, а также в прокуратуру и полицию.

Участники движения потребовали убрать свалку и привлечь к ответственности виновных в её появлении.