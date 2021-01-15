Федеральные музеи в Москве останутся закрытыми еще на неделю

Соответствующий приказ утвердила глава Министерства культуры.

В обоснование сохранения действующих мер в ведомстве упомянули решение столичного мэра Сергея Собянина оставить городские музеи закрытыми до 21 января. До этого дня не будут работать и федеральные учреждения. В их числе, в частности, Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей Л.Н. Толстого и ряд других.

Ограничения в работе всех столичных музеев были приняты еще в середине ноября прошлого года. Это объяснялось ухудшением ситуации с коронавирусом. При этом указ Собянина не распространялся на федеральные музеи. Представители некоторых из них, согласившись с ограничением на проведение выставок и лекций, просили разрешить работу основных экспозиций с заполняемостью в 25%, называя музеи самыми безопасными учреждениями культуры. Однако министерство культуры приняло решение ограничить и работу федеральных заведений. При этом кинотеатры, театры и концертные залы в Москве продолжили работу, хотя и с серьезными ограничениями.

Музеи Москвы переживают уже второй карантин с начала эпидемии. Первый действовал с середины марта по середину июня прошлого года.